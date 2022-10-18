شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لسنا مسئولين عن تعارض ارتباطات المنتخب الأولمبي مع السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الإدارة، مسئوليته من تعارض موعد السوبر المصري مع ارتباطات المنتخب الأولمبي.

وقال عامر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC: "مواعيد مباراتي المنتخب الأولمبي وإيسواتيني تم تحديدها من الاتحاد الأفريقي عقب تحديدنا مباراة السوبر المصري في الإمارات المقرر له 28 أكتوبر، وبالتالي اتحاد الكرة غير مسئول عن هذه الأزمة، والاتحاد الأفريقي وضع المباراتين خارج الأجندة الدولية، ورفض تحديد الموعد".

وأضاف حسين: تواصلنا مع الكاف لتأجيل مباراتي مصر أمام إيسواتيني لشهر نوفمبر وأتوقع أن محمد بركات المسؤول عن المنتخب الأولمبي تحدث مع الأندية بشأن ضم لاعبي الأهلي والزمالك لمباراتي إيسواتيني في تصفيات إفريقيا.

وأتم: لم يصلني شيء بخصوص تحديد المكافأة المادية من بطل الرابطة، وكلاتنبرج سيصل القاهرة خلال الأسبوع الجاري، ووجوده ليس ضروري مع انطلاق الدوري والتواصل موجود، وسيتم حل أزمة مستحقات الحكام بنسبة كبيرة خلال أيام.