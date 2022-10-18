الامارات | «غولد سميث» يكسب رهان «أكتوبر ستيكس» الياباني للخيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الجواد «غولد سميث» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب ميزوكي تاكاياناغي الانتصار الأكبر في مسيرته في سن ثماني سنوات، حين توج أول من أمس بلقب سباق «أكتوبر ستيكس» الذي جرى لمسافة 2000 متر على مضمار طوكيو الياباني.

ونجح الفارس تاكويا أونو في قيادة «غولد سميث» إلى تعويض انطلاقته المتأخرة، والتقدم تدريجياً في المراحل المتوسطة من السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته في 400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو قطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و58 ثانية و10 أجزاء من الثانية، بفارق الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الياباني «لاست درافت» بإشراف المدرب هيروفومي تودا وقيادة الفارس كوسي ميورا، فيما حل ثالثاً الجواد «تو فورس» بإشراف المدرب كويشي شيناكاي وقيادة الفارس أكيرا سوجاوارا.

وعلق رئيس «غودولفين» في اليابان هاري سويني، على انتصار «غولد سميث» بقوله في تصريحات صحافية: «سعداء للغاية بالفوز الذي حققه (غولد سميث)، خصوصاً أنه عانى قبل عامين إصابة مؤثرة في الوتر، أجبرته على الابتعاد عن السباقات لمدة 20 شهراً، ومنحه الوقت الكافي للتعافي والشفاء من الإصابة، وذلك لإيماننا الراسخ بالقدرات التي يمتلكها الجواد».

وأوضح: «منذ عودته للسباقات يونيو الماضي، نجح في إظهار قدراته واستعادة وتيرة الفوز، واليوم يحقق انتصاره الأول في سباق مصنف وهو في سن الثامنة، ويعود الفضل في ذلك للمدرب والفريق الذي قام بعمل رائع لإعادته إلى السباقات».

واختتم: «نتطلع إلى إشراك (غولد سميث) نوفمبر المقبل في سباق (فوكوشيما كنين) لخيول الفئة الثالثة (جروب3) الذي يقام على مسافة العشرة فيرلونغ (2000 متر)».