الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
برايتون - نوتينغهام فورست 23:30
كريستال بالاس - وولفرهامبتون 23:15
إشبيلية - فالنسيا 21:00
خيتافي - أتلتيك بيلباو 22:00
أتلتيكو مدريد - رايو فاليكانو 23:00
أسوان - الاتحاد السكندري 17:00
البنك الأهلي - فاركو 19:00
المصري - سيراميكا 21:00
الدوري المغربي
نهضة بركان - المغرب التطواني 21:15
الجيش الملكي - أولمبيك آسفي 23:30
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