اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

برايتون - نوتينغهام فورست 23:30

كريستال بالاس - وولفرهامبتون 23:15

إشبيلية - فالنسيا 21:00

خيتافي - أتلتيك بيلباو 22:00

أتلتيكو مدريد - رايو فاليكانو 23:00

أسوان - الاتحاد السكندري 17:00

البنك الأهلي - فاركو 19:00

المصري - سيراميكا 21:00

الدوري المغربي

نهضة بركان - المغرب التطواني 21:15

الجيش الملكي - أولمبيك آسفي 23:30

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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