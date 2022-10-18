الامارات | 6 منتخبات تستعد لكأس العالم 2022 من أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد منتخبات السعودية والأرجنتين، وسويسرا، وغانا، وأوروغواي، والكاميرون إلى نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، بإقامة معسكراتها التدريبية ومبارياتها الودية في أبوظبي.

ووصل المنتخب السعودي إلى أبوظبي، أمس، عبر مطار البطين، حيث يقيم معسكره التدريبي في فندق قصر الإمارات، ويلاقي خلال تلك الفترة منتخبات مقدونيا في 22 الشهر الجاري، وألبانيا في 26 منه، وهندوراس في 30 منه، وآيسلندا في السادس من نوفمبر، وأخيراً يلتقي الأخضر نظيره البنمي في العاشر من نوفمبر، ثم يختتم استعداداته للمونديال بمواجهة منتخب كرواتيا في 16 نوفمبر في الرياض.

فيما يصل المنتخب الأرجنتيني إلى أبوظبي خلال الفترة من التاسع إلى 13 نوفمبر المقبل، ويجري تدريباً مفتوحاً في 13 نوفمبر في استاد آل نهيان في نادي الوحدة، ثم يلاقي المنتخب الوطني في 16 نوفمبر في استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، ويغادر منتخب «التانغو» إلى الدوحة في 16 نوفمبر، استعداداً لخوض منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من بولندا، السعودية، والمكسيك.

ويلتقي المنتخبان الغاني والسويسري ودياً في 17 نوفمبر في أبوظبي، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعتين الثامنة والسابعة على التوالي، فيما يعسكر المنتخب الأوروغواياني بالفترة من التاسع إلى 19 نوفمبر المقبل في أبوظبي، استعداداً لخوض منافسات المجموعة الثامنة والأخيرة التي تضم غانا والبرتغال وكوريا الجنوبية، أما المنتخب الكاميروني فيصل إلى العاصمة أبوظبي يوم 10 نوفمبر، ثم يغادر إلى الدوحة يوم 19 من الشهر نفسه، لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والبرازيل وصربيا.