الامارات | الجزيرة الحمراء يشكل لجنة للاستثمار وتنمية الموارد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء برئاسة سيف الزعابي تشكيل لجنة للاستثمار برئاسة رئيس النادي، وذلك لتنمية الموارد بما يسهم في مواصلة خطط ومشروعات النادي، جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي عقد أول من أمس وتم خلاله بحث العديد من الأمور التي تهم مسيرة النادي.

وذكر بيان صحافي: «أعاد المجلس تشكيل اللجنة الرياضية برئاسة علي الغزالي نائب رئيس النادي، وتضم عبدالناصر الشامسي نائباً للرئيس، وعضوية حسن الزعابي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، والدكتور إبراهيم الجمالي وأحمد محمد ومحمد النقبي، ومديري الفرق الرياضية، للعمل على تطوير الفرق وانتقاء الأجهزة الفنية والإدارية».