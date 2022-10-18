الامارات | إيسايلا وفينك يختلفان حول «نقطة التعادل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختلفت آراء مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، مع آراء مدرب النصر، الألماني ثورستن فينك، بعد أن سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أول من أمس في استاد الشامخة، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ في الوقت الذي أظهر فيه الأول تقبله لخروج فريقه بنقطة، إلا أن الثاني أبدى عدم سعادته بها.

وقال مدرب بني ياس في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة إن مشاعره تجاه المباراة مختلطة ما بين الإيجابية والسلبية وأنه يقبل بالحصول على نقطة واحدة على الرغم من أن فريقه كان متقدماً بالنتيجة بهدف نظيف حتى الدقيقة 86.

وعلى الجانب الأخر، أبدى مدرب النصر استيائه من إهدار لاعبي فريقه للفرص المحققة، وقال: «لست سعيداً بالنتيجة، للمباراة السادسة على التوالي نهدر فرصاً محققة».