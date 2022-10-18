الامارات | صدارة وصلاوية «مستحقة».. والجمهور متعة الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أكتوبر 2022

إصابة جيسوس

3 قمم جماهيرية روبين ظهير عصري موقف صعب من جديد تعرّض له فريق شباب الأهلي بغياب مهاجمه المقيم إيغور جيسوس، بعد إعلان النادي عن إصابة اللاعب في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، وبذلك يتأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين، ليتكرر الموقف نفسه الذي غاب بسببه اللاعب عن الفريق الموسم الماضي لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي، ولم يتواجد اللاعب في مباراة الجزيرة التي فاز بها شباب الأهلي. رسم جمهور دورينا هذا الموسم شكلاً لم نشاهده منذ أن انطلقت مباريات دوري المحترفين من 13 عاماً، وكانت الشرارة الأولى من جمهور الوصل، لنشاهد في هذه الجولة قمم جماهيرية، ومنها قمة العين والوحدة التي شهدت حضور 19 ألفاً و726 متفرجاً رسموا لوحة رائعة، وتكرر ذلك في قمة الشارقة والوصل بأعداد كبيرة. أثبت لاعب الوحدة، المقيم البرتغالي روبين، أنه أحد أهم لاعبي الفريق بما قدمه في قمة العين والوحدة بنسبة نجاح العرضيات وصلت إلى 100%، كما صنع أربع فرص لمهاجمي الفريق، وصنع هدفين، ليؤكد أن الوحدة الآن يملك ظهيرين رائعين بعد التعاقد مع اللاعب المصري أحمد رفعت أيضاً الذي صنع هدفين بالمباراة الماضية للوحدة أمام النصر. الوصل

الشارقة

الجزيرة

العين

الوحدة

شباب الأهلي اتحاد كلباء

البطائح

عجمان

النصر

بني ياس

خورفكان

الظفرة

دبا 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 4

4

3

3

3

3

3

3

2

1

1

1

1

0 2

1

2

1

1

1

1

0

2

3

2

2

1

1 14

13

11

10

10

10

10

9

8

6

5

5

4

1 0

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

3

4

5 شباب الأهلي

اتحاد كلباء

العين

بني ياس

الظفرة

الشارقة

عجمان خورفكان

دبا

النصر

الجزيرة

الوصل

البطائح

الوحدة الجزيرة

دبا

الوحدة

النصر

البطائح

الوصل

خورفكان شباب الأهلي بني ياس

العين

عجمان

اتحاد كلباء

الشارقة

الظفرة 1

0

3

1

2

1

0 2

2

2

1

1

0

0 علي مبخوت

لابا كودجو

فابيو ليما 9

7

5 الجزيرة

العين

الوصل نتائج الجولة 6 مباريات الجولة 7 مباراة كبيرة قدّمها أمام خورفكان، وأثبت أنه الأفضل حتى عندما يتعادل أو يخسر.

خسارة صعبة للفريق وسط جمهوره، مع غياب مؤثر لنجمين من لاعبيه الأجانب أثبت أن البدلاء قد يكونون سبب معاناة الفريق.

خسر في المباراة معنوياً وذهنياً، ولم يعد كما كان رغم عدم وجود أي تغيير عن الموسم الماضي.

نجاح كبير للفريق في أول موسم، وأثبت أنه قادر على البقاء.. تسع نقاط في أول ست جولات أمر لم يحققه أي فريق صاعد لأول مرة.

أسوأ انطلاقة للفريق في الدوري ويحتل المركز العاشر برصيد ست نقاط.

يعود الفضل في قفزة الفريق إلى مجلس الإدارة والجمهور الكبير.

لا جديد، ويبدو فترة البقاء بين الكبار مؤقتة وسيعود مجدداً للهواة، يمتلك نقطة واحدة في ست جولات.

عجمان: الشارقة: النصر: العين: البطائح: الوصل: