الامارات | مدرب الظفرة: فريقي لم يكن جاهزاً لمواجهة البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجع مدرب فريق الظفرة، الصربي نيبوشيا فيجنيفيتش، السبب في خسارة فريقه على ملعبه أمام ضيفه البطائح بنتيجة 1-2 إلى عدم الجاهزية الفنية للاعبين قبل اللقاء، مؤكداً في الوقت ذاته أنه حاول خلال التحضيرات أن يشعر لاعبي فريقه بأهمية تحقيق الفوز لكن الأمور لم تسر كما يرغب وأن فريقه تكبد الهزيمة أمام منافس يمتلك نوعية جيدة من اللاعبين.

وقال نيبوشا في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة التي أقيمت أول من أمس في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين: «يمكن القول إننا لم نكن جاهزين لهذه المباراة من الأساس، لكن مع ذلك حاولت أن أشعر لاعبي فريقي بأهميتها، كنا نعرف صعوبة مواجهة خصم مثل البطائح ونوعية اللاعبين الذين يمتلكهم في صفوفه ولكن أتت النتيجة بعكس ما كنا نتمنى».