شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 18 - 10 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية ضربة البداية لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، والذى ينطلق اليوم الثلاثاء باقامة ثلاثة مباريات مثيرة في النسخة الـ64 من الدوري.. فيلتقي اسوان مع الاتحاد السكندرى ، والبنك الاهلي مع فاركو ، و المصري يواجه سيراميكا..وتستكمل مباريات الجولة الاربعاء والخميس ،فيلعب غدا الاهلي مع الإسماعيلي ،والزمالك مع سموحة ،وانبي وبيراميدز ..والخميس يلتقي حرس الحدود مع فيوتشر ،والداخلية مع طلائع الجيش ،والمقاولون مع غزل المحلة.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 18 - 10 - 2022في مباريات اليوم يستقبل فريق أسوان نظيره الاتحاد السكندري في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب زهرة الجنوب بصعيد مصر، في مباراة مرتقبة يسعى من خلالها الفريقين لتحقيق نتيجة ايجابية تحفزهما لاستكمال المشوار في بطولة صعبة ومثيرة وتحظى باهتمام كبير. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 18 - 10 - 2022في مباريات اليوم يستقبل فريق أسوان نظيره الاتحاد السكندري في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب زهرة الجنوب بصعيد مصر، في مباراة مرتقبة يسعى من خلالها الفريقين لتحقيق نتيجة ايجابية تحفزهما لاستكمال المشوار في بطولة صعبة ومثيرة وتحظى باهتمام كبير.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 18 - 10 - 2022في مباراة ثانية، يواجه فريق البنك الأهلى نظيره فاركو على استاد بتروسبورت، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، في انطلاقة الدوري والجولة الأولى للمسابقة، وهي مباراة بين فريقين قدما مستويات مثيرة الموسم الماضي ويسعيان لمواصلة التحديد هذا الموسم. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 18 - 10 - 2022في اللقاء الثالث، يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة سبقها الكثير من الجدل بسبب اعتراض المصري على خوض مبارياته على برج العرب بعد اختار ملعب هيئة قناة السويس.