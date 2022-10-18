شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم محطات الإسماعيلي في الدوري المصري قبل ضربة البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتبدأ منافسات الدوري العام الجديد موسم 2022 / 2023، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للمرة الـ60 فى تاريخه.

وكانت قرعة المسابقة المحلية التى أقيمت فى الأسبوع الماضي بالقاهرة، قد أسفرت عن قمة مبكرة للكرة المصرية فى الجولة الافتتاحية بين الإسماعيلي والأهلي للمرة الثانية على التوالي والسادسة طوال تاريخهما فى المواسم المكتملة.

ويرصد ”الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي“ أهم محطات الدراويش خلال هذه البطولة فى العديد من التقارير المقبلة.

* أكثر فوزًا ..

موسم 90 / 91 .. 20 مباراة

موسم 2001 / 2002 .. 20 مباراة

موسم 2006 / 2007 .. 20 مباراة

موسم 2008 / 2009 .. 20 مباراة

موسم 74 / 75 .. 19 مباراة

موسم 2017 / 2018 .. 19 مباراة

– أكثر تعادلًا ..

موسم 2014 / 2015 .. 19 مباراة

موسم 2016 / 2017 .. 18 مباراة

– أكثر هزيمة ..

موسم 2019 / 2020 .. 15 مباراة

موسم 2021 / 2022 .. 14 مباراة

موسم 2020 / 2021 .. 13 مباراة

موسم 52 / 53 .. 11 مباراة

موسم 2005 / 2006 .. 11 مباراة

موسم 2015 / 2016 .. 11 مباراة

موسم 2018 / 2019 .. 11 مباراة

– أقل فوزًا ..

موسم 57 / 58 .. مباراة واحدة

– أقل تعادلًا ..

موسم 64 / 65 .. مباراتين

موسم 52 / 53 .. 3 مباريات

موسم 99 / 2000 .. 3 مباريات

موسم 2005 / 2006 .. 3 مباريات

موسم 2008 / 2009 .. 3 مباريات

– أقل هزيمة ..

موسم 2001 / 2002 .. بدون هزيمة

موسم 66 / 67 .. مباراة

موسم 90 / 91 .. مباراتين

موسم 91 / 92 .. مباراتين

– أكثر وأقل النقاط ..

موسم 2017 / 2018 .. برصيد 68 نقطة

موسم 57 / 58 .. برصيد 8 نقاط

– أقوى خط هجوم ..

موسم 66 / 67 .. الأول برصيد 34 هدفًا

موسم 72 / 73 .. الأول برصيد 29 هدفًا

موسم 93 / 94 .. الأول برصيد 52 هدفًا

موسم 99 / 2000 .. الأول برصيد 53 هدفًا

موسم 2006 / 2007 .. الأول برصيد 64 هدفًا

موسم 2008 / 2009 .. الأول برصيد 52 هدفًا

موسم 74 / 75 .. الثانى برصيد 66 هدفًا

موسم 86 / 87 .. الثانى برصيد 27 هدفًا

موسم 88 / 89 .. الثانى برصيد 37 هدفًا

موسم 94 / 95 .. الثانى برصيد 31 هدفًا

موسم 2001 / 2002 .. الثانى برصيد 52 هدفًا

موسم 2007 / 2008 .. الثانى برصيد 47 هدفًا

موسم 2010 / 2011 .. الثانى برصيد 48 نقطة

– أقوى خط دفاع ..

موسم 62 / 63 .. الأول برصيد 16 هدفًا

موسم 63 / 64 .. الأول برصيد 17 هدفًا

موسم 90 / 91 .. الأول برصيد 8 أهداف

موسم 2001 / 2002 .. الأول برصيد 14 هدفًا

موسم 53 / 54 .. الثانى برصيد 28 هدفًا

موسم 66 / 67 .. الثانى برصيد 17 هدفًا

موسم 72 / 73 .. الثانى برصيد 13 هدفًا

موسم 99 / 2000 .. الثانى برصيد 22 هدفًا

موسم 2006 / 2007 .. الثانى برصيد 23 هدفًا

موسم 2013 / 2014 .. الثانى برصيد 16 هدفًا