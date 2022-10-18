شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للمصارعة يختار بطولة إبراهيم مصطفى ضمن بطولات الرانك العالمى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الاتحاد الدولي للمصارعة إدراج بطولة إبراهيم مصطفى، ضمن بطولات الرانك لعام 2023، والمقرر إقامتها فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير من العام القادم، بالصالة الكبرى بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

ويختار الاتحاد الدولى للمصارعة سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك ، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار .

وتقام بطولة ابراهيم مصطفى كل عام بمصر، فى مختلف فروع المصارعة الرومانية و النسائية و الحرة .