شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للمصارعة يختار بطولة إبراهيم مصطفى ضمن بطولات الرانك العالمى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قرر الاتحاد الدولي للمصارعة إدراج بطولة إبراهيم مصطفى، ضمن بطولات الرانك لعام 2023، والمقرر إقامتها فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير من العام القادم، بالصالة الكبرى بمجمع الصالات باستاد القاهرة.
ويختار الاتحاد الدولى للمصارعة سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك ، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار .
وتقام بطولة ابراهيم مصطفى كل عام بمصر، فى مختلف فروع المصارعة الرومانية و النسائية و الحرة .
ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم والتى تقام بإسبانيا فى الفترة من 17 إلى 22 من الشهر الجارى، ويرافق المنتخب المصرى فى منافسات بطولة العالم، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.
قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلا من: أحمد فؤاد بغدودة، سامى السيد سمرة، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور، وعبد الرحمن عمر، والذى يشارك بدلا من عماد أشرف الذى تم استبداله لعدم ضبط ميزانه.