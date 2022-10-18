شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام ..38 لاعبا في قائمة الاسماعيلي استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ”بثوب جديد وميركاتو يصنفه البعض بأنه الأفضل في تاريخ قلعة الدراويش خلال السنوات الأخيرة”.. أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق أرقام اللاعبين في الموسم الجديد، والذي ستتم إزاحة الستار عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الإسماعيلي قد ضم 13 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه المختلفة، وهم: الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط، بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد كوكو.

ويستهل الدراويش بطولة الدوري العام بمواجهة الأهلي للمرة الثانية على التوالي والسادسة طوال تاريخهما، وذلك مساء الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضمت قائمة الإسماعيلي هذا الموسم 38 لاعبًا من اللاعبين القدامي والجدد، بالإضافة إلى الصاعدين، وذلك على النحو التالي:

فى حراسة المرمى: محمد فوزي ”1” – أحمد عادل عبد المنعم ”13” – محمد كوكو ”16” – عبد الله جمال ”31”

فى خط الدفاع: باهر المحمدي ”2” – محمد دسوقي ”3” – محمد نصر ”6” – أحمد محسن ”12” – حمدي النقاز ”15” – عصام صبحي ”22” – محمد عمار ”23” – كريم عرفات ”24” – نور الزمان الزموري ”26” – محمد هاشم ”29” – إياد العسقلاني ”34”.

فى خط الوسط: عماد حمدي ” 4 ” – محمد بن خماسة ” 5 ” – محمود الشبراوي ” 7 ” – عمر الوحش ” 8 ” – عبد الرحمن مجدي ” 10 ” – محمد الشامي ” 11 ” – صالح جمعه ” 14 ” – محمد مخلوف ” 17 ” – محمد حسن ” 18 ” – محمد عبد السميع ” 20 ” – أحمد مدبولي ” 21 ” – محمد خليفة ” 25 ” – مصطفي فارس ” 27 ” – ياو أنور ” 30 ” – محمد بيومي ” 33 ” – عمر الساعي ” 39 ” – مروان حمدي ” 40 ” – عبد القادر كوليبالي ” 45 ”.

فى خط الهجوم: باسم مرسي ” 9 ” – حازم مرسي ” 19 ” – فراس شواط ” 28 ” – أبو بكر حمزه الجمل ” 35 ” – خالد النبريصي ”77“.