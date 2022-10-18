شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفاق سطيف: رحيل حسام البدرى أمر مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحكيم سرار، رئيس نادى وفاق سطيف، أن رحيل حسام البدرى عن القيادة الفنية للفريق أمر مستحيل، وقال رئيس وفاق سطيف فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن الجمهور و إدارة النادى يعلمان جيدا حجم وقيمة حسام البدرى ولا توجد أى نية لرحيله.

جاء ذلك بعدما أعلن حسام البدري، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، أنه يعتزم الرحيل والتخلي عن القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استمرار سوء الأوضاع المحيطة بالنادي والمتمثلة في عدم تدابير الموارد المالية اللازمة وحدوث أزمات عديدة للاعبين بعد تأخر مستحقاتهم المالية منذ انضمامهم للفريق في بداية الموسم، وعدم تحقيق التدعيمات الفنية الكافية أسوة بكل الفرق الأخرى التي دعمت بعناصر قوية وأصحاب خبرات.

وأصدر البدري بيانا عقب اجتماعه مع مجلس إدارة النادي اليوم ومصارحتهم بصعوبة الموقف نتيجة هذه العراقيل والتي تخطت كل الحدود، وأصبحت عائقًا في طريق إعادة تكوين الفريق وتلبية طموحات الجماهير، وهو ما اعترف به مجلس الإدارة في بيانه الرسمي أمس.

وقال إن كل الوعود التي حصل عليها الفترة الماضية لحل هذه المشكلات لم تكن على أرض الواقع بالشكل المطلوب والكافي، مؤكدًا أن طاقة اللاعبين نفدت رغم محاولته لحلها وتعامله معها لتحقيق أقل الأضرار الفنية وأيضا محاولات الإدارة كثيرا وفي كل الاتجاهات لإيجاد شركات لرعاية الفريق وإنقاذ الموقف الصعب الذي يهدد الاستقرار الفني.