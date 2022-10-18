بـ3 مواجهات قوية.. انطلاق قطار الدوري ويستكمل بقمة كلاسيكية بين الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي

ساعات وتبدأ عجلة الدوري المصري في الدوران في نسخته الجديدة بمشاركة 18 فريقا، حيث يطمح الزمالك في الحفاظ على لقبه للعام الثالث على التوالي، بينما يستعد الأهلي لاستعادة لقبه المفضل الذي فقده في آخر موسيمن أمام غريمه التقليدي.

وتدشن منافسات الدوري المصري نسخة2022-2023، مساء الثلاثاء بـ 3 مواجهات قوية، في ظل صعود 3 فرق وهم أسوان و،الداخلية وحرس الحدود، بدلا من الثلاثي الهابط المقاصة، الجونة وإيسترن كومباني.

وتقام 3 مباريات، عصر الثلاثاء، في افتتاح الجولة الأولى بالدوري المصري، حيث يستضيف أسوان نظيره الاتحاد السكندري، ويصطدم البنك الأهلي بفاركو، ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على المصري البورسعيدي.

وتستكمل مواجهات الجولة الأولى للدوري، مساء الأربعاء، بمواجهة كلاسيكية مكررة بين الأهلي والإسماعيلي، على ستاد برج العرب، ويواجه فريق إنبي نظيره بيراميدز، ويستضيف الزمالك سموحة على ستاد الجبل الأخضر.

مواجهة الأهلي والإسماعيلي تقام في ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويأمل الفريق الأحمر في تكرار ما حدث في الموسم الماضي حين فاز بنتيجة 4 أهداف في مستهل مشوار الفريقين بالدوري.

ويدخل الأهلي والإسماعيلي المباراة بطاقمين فنيين جدد غير الذان كان معهما في الموسم الماضي، فالأهلي تعاقد مع السويسري مارسيل كولر، خلفا لريكاردو سواريش، بينما تعاقد الإسماعيلي مع الإسباني خوان جاريدو بعد سلسلة من المدربين.

أما مواجهة الزمالك أمام سموحة، تأتي وعين مدرب الفريق الأبيض، البرتغالي جيسوالدو فيريرا على تحقيق الانتصار على نظيره طارق العشري مدرب سموحة، الذي سبق وهزمه في الموسم الماضي.

وتختتم منافسات الجولة مساء الخميس المقبل، بإقامة 3 مواجهات، الأولى بين المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة، ويستضيف حرس الحدود فريق فيوتشر، كما سيصطدم الداخلية بنظيره طلائع الجيش.