أمير مرتضى: أوعد الجماهير بموسم استثنائي.. وأتمنى اندماج الصفقات الجديدة سريعاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه يتمنى اندماج الصفقات الجديدة للفريق الأبيض سريعاً، مشيراً إلى أنه يوعد جماهير الفريق بموسم استثنائي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "الصفقات الجديدة هم لاعبين موجودين في الفريق ويجب أن يساعدوا اللاعبين الذين فازوا بالدوري والكأس في الموسم الماضي، وأتمنى اندماجهم بسرعة في الفريق، ويفهموا شخصية الزمالك، وما هو مطلوب منهم خلال هذا الوقت".

وأضاف: "كان يجب عليّ أن أشيد باللاعبين الموجودين الموسم الماضي، وهذه رسالة للاعبين الجدد أن يقدموا 100% من ما لديهم هذا الموسم".

وتابع: "سنتعامل بواقعية مع كل مباراة نلعبها، وسنعطي كل تركيزنا لكل مباراة في البطولات المختلفة، ونريد الوصول لأبعد مكان في بطولة أفريقيا".

واختتم أمير مرتضى: "أطلب دعم الجماهير وأن يكونوا خلف الفريق وإدارة فريق الزمالك، جميعنا في نفس المركب، ونوعدهم بأن يكون هناك موسم استثنائي".