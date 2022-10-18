مرتضى: رسالة إلى جماهير الزمالك.. وكنت سأسرق الأضواء لو تواجدت بالمؤتمر الصحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه كان سيسرق الأضواء لو تواجد بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد لتقديم صفقات الفريق الأبيض الجديدة، موجهاً رسالة إلى جماهير فريق القلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات عبر مقطع فيديو على قناته الشخصية على "يوتيوب": "أعتقد أن المؤتمر الصحفي الذي عقدناه للإعلان عن الصفقات هو من أنجح المؤتمرات الصحفية التي عقدناها".

وأضاف: "لم أذهب إلى المؤتمر الصحفي من أجل أن يأخذ كل شخص حقه، وأمير مرتضى قام بمجهود كبير، وإذا تواجدت كنت سأسرق الأضواء".

وتابع: "أضحك على الأشخاص التي قالت أن هناك خلاف بيني وبين أمير ومجلس الإدارة".

وواصل رئيس الزمالك: "سنبدأ الموسم يوم الأربعاء أمام سموحة، وسنلعب في ملعب المقاولون لأن استاد القاهرة به إصلاحات، وبعد ذلك سيراميكا وبيراميدز، ولكن البطل لا يخاف".

وأكمل: "يجب ألا يكون هناك خناقات بين الجماهير، وأن تكونوا مثل بقية جماهير العالم، وهناك ملايين يشاهدوا مباريات الفريق في المنزل، قوموا بتشجيع اللاعبين القدام والصفقات الجديدة، قوموا بالفرح واهتف لأبطال الدوري والكأس".

وأردف: "تريد الفرح بفريقك؟ اذهب وشجع ولكن لا تذهب لخلع ملابسك، ومن يعاند رئيس الزمالك فهذا الأمر لا ينفع معي، وهناك العديد من الجماهير مستعدة للذهاب للمباريات".

وأضاف مرتضى منصور: "الجماهير ظلت تقول أين الصفقات، ورأيتم في النهاية أننا أوفينا بكلمتنا، ورأيتم بالأمس أفضل اللاعبين في مصر وخارجها، والفريق المنافس لم يبرم صفقات ولكن جماهيره تقف خلفه وتشجعه".

وتابع: "أقول لبعض الجماهير هل تريدون استكمال مشوار البطولات أو نقع من اليوم الأول؟ في النهاية الكرة في رجلكم، شجع مثلما تريد ولكن لن أسمح أن يقوم 500 أو 1000 شخص بخلع ملابسهم وشتيمة الحكم".

واختتم مرتضى تصريحاته: "إذا حصل انتكاسة لنادي الزمالك، ستنزل إلى الدرجة الثانية وسيندثر هذا النادي العظيم".