البدري يقترب من الرحيل عن وفاق سطيف الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، حسام البدري، ومدرب فريق وفاق سطيف الجزائري الحالي، أنه يعتزم الاستقالة وترك القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد استمرار سوء الأوضاع المحيطة بالنادي والمتمثلة في عدم توافر الموارد المالية اللازمة، وحدوث أزمات عديدة للاعبين بعد تأخر مستحقاتهم المالية منذ انضمامهم للفريق مطلع هذا الموسم.

ذلك إلى جانب عدم تحقيق التدعيمات الفنية الكافية اسوة بجميع الفرق الأخرى التي دعمت فرقها بعناصر قوية وأصحاب خبرات كبيرة.

وأصدر البدري بيانًا عقب اجتماعه بمجلس إدارة النادي اليوم، والذي أكد خلاله على صعوبة الموقف نتيجة لهذه العراقيل، والتي يعتبرها البدري أنها تخطت كل الحدود وأصبحت عائقًا في طريق إعادة تكوين الفريق وتلبية طموحات الجماهير، وهو ما اعترف به مجلس الإدارة نفسه في بيان رسمي أمس.

وقال مدرب الأهلي الأسبق، أن كل الوعود التي حصل عليها الفترة الماضية لحل تلك المشاكلات لم تنفذ على أرض الواقع بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن طاقة اللاعبين نفذت رغم محاولته لحلها، وتعامله معها لتحقيق أقل الأضرار الفنية وأيضًا محاولات الإدارة المستمرة في كل الاتجاهات لإيجاد شركات رعاية للفريق، وإنقاذ الموقف الصعب الذي هدد الاستقرار الفني.

وأشار البدري في بيانه، أنه كان أمينا مع الإدارة في اجتماعه معهم، وقام بإبلاغهم برغبته الجادة في الرحيل، بعد عرضه كل الأسباب التي تعلمها جماهير الفريق.

وأكد حسام على أنه اجتهد وضحى بكل الأمور الممكنة من أجل إرضاء جماهير النادي وتحقيق طموحاتهم معبرًا عن امتنانه الكبير لكل تلك الجماهير، بعد مساندتها للفريق طوال الفترة الماضية، رغم الظروف المحيطة بالنادي.

وأتم البدري أنه وضع الأمر برمته على طاولة مجلس الإدارة قبل انتهاء المهلة الأخيرة والمحددة للرحيل عن النادي، منتصف الشهر المقبل، حتى يكون هناك وقت للإدارة لإيجاد البديل، مؤكدًا أنه اتخذ قراره من أجل إعلاء مصلحة الفريق ومن أجل الجماهير الوفية لفريق وفاق سطيف.