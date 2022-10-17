رسمياً.. دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023 للمرة الثالثة



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الإثنين استضافة قطر لبطولة كأس آسيا 2023.



واختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم دولة قطر لتكون المضيفة لكأس آسيا 2023 بعد منافسة مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا.



وجاء في تغريدة للاتحاد القطري لكرة القدم: "رسمياً دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023".



وأكّد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2023.



وهنأ الشيخ سلمان الاتحاد القطري لكرة القدم على ملف الاستضافة الناجح، وأعرب عن تقدير أسرة كرة القدم الآسيوية إلى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم على ملفات الاستضافة التي تستحق الإشادة.



وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحسب البيان الذي نشر على موقع الاتحاد الآسيوي: "باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لكرة القدم لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا".



وأضاف: "يجب أيضاً أن نشكر الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، على إبداءهما الاهتمام باستضافة هذه البطولة".



وأوضح: "قدرات قطر، وسجلها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، واهتمامهم الدقيق بالتفاصيل، هي أمور تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم".



وتابع: "بالنظر إلى قصر الوقت للاستعداد، نحن ندرك أنّ العمل الشاق سيبدأ فوراً، ولكن في ظلّ امتلاك البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرات التنظيمية العالية، فإننا واثقون أنّ قطر ستنظم نسخة رائعة تتناسب مع قيمة ومكانة جوهرة بطولات قارة آسيا".



آسيا 2027 بين السعودية والهند



وتباحث المكتب التنفيذي حول ملفات الترشيح المقدمة من أجل استضافة كأس آسيا 2027، والتي اقتصرت الآن على الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث سيتم اتخاذ قرار تحديد الدولة المضيفة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل في شهر شباط/فبراير 2023.



وبناء على هذا القرار فقد تم إغلاق ملف ترشيح الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2027، حيث تم اعتباره منسحباً، بعد النجاح في طلب الحصول على استضافة كأس آسيا 2023، وذلك بحسب تعليمات تقديم ملفات الترشيح.



وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "من جديد، نشكر الاتحادات الوطنية الثلاث، الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم على تقديم ملفات ترشيح قوية من أجل استضافة كأس آسيا 2027".



وأردف بالقول: "يجب أن نشيد أيضاً بالاتحاد الإيراني لكرة القدم والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، على إبداء الرغبة باستضافة كأس آسيا 2027، وكذلك الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الذي أعلن الرغبة في استضافة البطولة عام 2023".



وأوضح: "على امتداد جميع مسابقاتنا، نحن نلاحظ نمواً بأرقام قياسية في أرقام التفاعل مع القنوات الرقمية وفي أرقام المشاهدة التلفزيونية، ونحن نحمل مسؤولية ضمان أن كل بطولة تتجاوز الإنجازات التي تحققت في النسخة التي سبقتها".



وتابع: "من خلال الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، نحن لدينا ملفي استضافة مميزين، وأنا واثق تماماً أن الاتحاد القطري لكرة القدم سيقوم بتمكين أساسات البطولة، كي يقوم مستضيف نسخة عام 2027 بالبناء عليها".



وصادق المكتب التنفيذي خلال الاجتماع على جميع القرارات الصادرة عن اللجان العاملة في الاتحاد منذ الاجتماع الماضي، والتي كان من أبرزها توصية لجنة المسابقات بمنح حقوق استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 إلى الاتحاد القطري لكرة القدم.



وسبق لقطر التي ينتظرها استضافة أول نهائيات لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط، أن استضافت كأس آسيا عامي 1988، عندما توّجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، و2011 عندما توجت اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد.



وكانت الصين اعتذرت في أيار/مايو الماضي عن التنظيم بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، فأبدت كل من قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في الاستضافة، فيما قرّرت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع أيلول/سبتمبر.



وأحرزت قطر لقب 2019 من البطولة المقامة مرّة كل أربع سنوات، فيما يملك منتخب اليابان الرقم القياسي بألقابها (4) أمام السعودية وإيران (3).



(بي إن سبورت)