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ربيع ياسين يعلن قائمة أسوان لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

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القاهرة - سامية سيد -  

 

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، قائمة مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، ويستضيف أسوان نظيره الاتحاد السكندري، غدا الثلاثاء، على ملعب استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الأولى من الممتاز.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: عمرو حسام - خالد وليد - اسلام سليمان

 

الدفاع: علي فتحي- الحسيني سمير - ميدو مصطفى - إسلام صلاح - محمد عطوة - احمد كاستيلو - محمود نعيم - أحمد سيد "دحروج''

 

خط الوسط: مصطفى عبد الرسول- محمد ناجي جدو- عماد فتحي - أحمد خالد - أحمد حمودي - مصطفى محمود "عناني"

 

خط الهجوم: أحمد بالحاج - محمد حمدي زكي - إيفونا - ديلسون كاموني

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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