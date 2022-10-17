ربيع ياسين يعلن قائمة أسوان لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، قائمة مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، ويستضيف أسوان نظيره الاتحاد السكندري، غدا الثلاثاء، على ملعب استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

محمد يوسف

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