شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يعلن قائمة أسوان لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، قائمة مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، ويستضيف أسوان نظيره الاتحاد السكندري، غدا الثلاثاء، على ملعب استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام - خالد وليد - اسلام سليمان
الدفاع: علي فتحي- الحسيني سمير - ميدو مصطفى - إسلام صلاح - محمد عطوة - احمد كاستيلو - محمود نعيم - أحمد سيد "دحروج''
خط الوسط: مصطفى عبد الرسول- محمد ناجي جدو- عماد فتحي - أحمد خالد - أحمد حمودي - مصطفى محمود "عناني"
خط الهجوم: أحمد بالحاج - محمد حمدي زكي - إيفونا - ديلسون كاموني