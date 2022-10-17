شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي ينتظم في تدريبات الأهلي نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمار حمدي، لاعب وسط الأهلي، من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية نهاية شهر أكتوبر الجاري، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل حاليا.

ويواصل عمار حمدي أداء تدريبات بدنية عبارة عن الجري حول الملعب وتدريبات بالكرة وداخل صالة الجيم، وفي انتظار إشارة الجهاز الطبي بالأهلي من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي في بداية منافسات الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأمس؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني على التأكيد للاعبيه خلال الاجتماع على ضرورة التركيز في المباراة القادمة وأهميتها في انطلاق مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية في الجيم وتدريبات متنوعة بالكرة في بداية المران، قبل أن يقود كولر اللاعبين لتنفيذ بعض الفقرات الفنية والتكتيكية في تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات متنوعة شهدت جوانب فنية مكثفة لثلاثي حراسة المرمى.

وفاز الأهلي على اتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي والمحدد لها الأربعاء المقبل في انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.