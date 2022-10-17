شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاول فك شفرة "غموض" الإسماعيلي قبل موقعة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون جمع أكبر عدد من المعلومات عن فريق الإسماعيلي، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري في ظل غموض فريق الدراويش.

ويعاني كولر من غموض فريق الإسماعيلي، بعد التدعيمات الكثيرة التي قام بها الجهاز الفني في الانتقالات الصيفية الأخيرة والتغيرات التي حدثت في قائمة الدراويش، بخلاف عدم معرفة طريقة لعب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأصفر.

ويحاول كولر مع معاونيه جمع أكبر قدر من المعلومات، من خلال مشاهدة مباريات سابقة للإسماعيلي وجمع المعلومات اللازمة عن طريقة لعب جاريدو مع الفرق التي قام بتدريبها، بخلاف جمع معلومات عن اللاعبين الجدد، من أجل فك غموض الدراويش قبل موقعة الأربعاء المقبل.

ويبحث كولر جمع أكبر قدر من المعلومات عن الإسماعيلي قبل وضع الخطة التي سيخوض بها المباراة الافتتاحية بالدوري، ومعرفة الطريقة التي ينوي تطبيقها لاختراق صفوف الدراويش وتحقيق الهدف المنشود وهو حصد أول ثلاث نقاط في ضربة بداية الدوري.