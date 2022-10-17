شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية للقيصر فى الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسني عبد ربه، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الإسماعيلي، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق استعدادًا لبدء مسابقة الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل تحفيز اللاعبين علي ضرورة إسعاد الجماهير مع بداية الموسم الجديد وتقديم عروض قوية سعيًا وراء عودة الدراويش إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية.

ويستهل الإسماعيلي مشواره فى البطولة المحلية بمواجهة الأهلي للمرة الثانية على التوالي والسادسة طوال تاريخهما فى المواسم المكتملة.

ويذكر أن الإسماعيلي قام بالتعاقد مع 13 لاعبًا لتدعيم صفوفه المختلفة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد كوكو.