شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق تشارك فى السوبر الأفريقى لسيدات كرة اليد الذى ينظمه الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلى، تلقي النادي خطابًا رسميًّا من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يخطره فيه بأسماء الفرق المقرر أن تشارك في بطولة كأس السوبر الأفريقي للسيدات التي ينظمها النادي الأهلي.

ويشارك في بطولة سوبر السيدات لكرة اليد فرق: أول أغسطس وبترو أتليتكو الأنجوليان وموكنين التونسي وفريق DGSB الكونغولي.

ومن ناحية أخرى كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن استئناف دورى السيدات يوم 25 نوفمبر المقبل بالجولة السادسة بعد توقفه حالياً بسبب استعدادات منتخب السيدات لخوض بطولة أفريقيا المقرر لها من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل بالسنغال.