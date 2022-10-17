شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الناشئين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" لاعبية راحة سلبية الأربعاء المقبل، قبل العودة إلى معسكر مغلق يوم الخميس، استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واستقر محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين على استمرار المعسكر المغلق، حتى موعد السفر للأراضي الجزائرية لخوض التصفيات.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى الأراضي الجزائرية يوم 30 أكتوبر الجاري، للمشاركة في التصفيات التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل، وتضم مجموعة شمال أفريقيا إلى جانب المنتخب المصري منتخبات المغرب، تونس وليبيا.