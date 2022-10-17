شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الناشئين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" لاعبية راحة سلبية الأربعاء المقبل، قبل العودة إلى معسكر مغلق يوم الخميس، استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
واستقر محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين على استمرار المعسكر المغلق، حتى موعد السفر للأراضي الجزائرية لخوض التصفيات.
ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى الأراضي الجزائرية يوم 30 أكتوبر الجاري، للمشاركة في التصفيات التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل، وتضم مجموعة شمال أفريقيا إلى جانب المنتخب المصري منتخبات المغرب، تونس وليبيا.
وأعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 ، قائمة اللاعبين للمعسكر استعدادا للسفر إلى الجزائر للمشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام العام المقبل.
وضمت القائمة كلا من: في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم وعبد الرحمن محمود.
خط الدفاع: علي نوفل ومحمد هلال وعمر زكريا وكامل عبدالحكيم ومحمد عبدالمنعم وأمير علاء وأحمد عابدين واحمد عبدالعزيز سيف ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وعبدالله هشام.
خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان محمود وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وهشام مصطفي وعمرو محمد وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض ومصطفي يحيى.
خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.