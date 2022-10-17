شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عرفات يحفز لاعبى سموحة قبل مواجهة الزمالك بافتتاح الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع وليد عرفات، رئيس نادى سموحة، مع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم، وذلك خلال مران الفريق اليوم قبل الانتظام في المعسكر المغلق باحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الأولي من الدورى الممتاز علي ملعب استاد المقاولون العرب.

وطالب رئيس النادى خلال اجتماعه مع الجهاز الفني بقيادة طارق العشري واللاعبين، بتحقيق نتيجة ايجابية في ضربة البداية للموسم الجديد، والسعي دائمًا لتحقيق الفوز في جميع المباريات ومنافسة الفريق خلال هذا الموسم للتواجد في المربع الذهبي للدورى.

وأضاف وليد عرفات، أن إدارة النادى تقوم بتوفير كل الإمكانات واحتياجات الفريق للظهور بشكل متميز خلال منافسات الموسم الجديد، مؤكدًا أنه سيتم صرف مكافآت مالية وفقًا للائحة الفريق في حال تحقيق الفوز علي الزمالك.

فيما اشاد طارق العشري خلال الاجتماع بمستوي اللاعبين والتزامهم طوال فترة الإعداد ورغبتهم في تحقيق موسم استثنائي لسموحة في الدورى .

وأكد المدير الفني أن مواجهة الزمالك هامة خاصة أنها الظهور الأول في الدورى وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دافع معنوي نحو مواصلة تحقيق انتصارات متتالية.

وأنتظم في المعسكر المغلق بالقاهرة 24 لاعبًا ومن المقرر أن يتم الإعلان غدًا عن قائمة لقاء الزمالك التي تضم 20 لاعبا فقط وجاءت قائمة معسكر الفريق كالتالي "الهاني سليمان - عمر صلاح - أحمد السعدني - خالد عبد الفتاح - احمد شوشه - شريف رضا - احمد حكم - محمود شبانة - محمود الملك - مؤمن عبد ربه - ابراهيم عواد - طارق علاء - احمد مصطفي - محمد باسم - رضا البرجيجي - دودو - محمد سعيد مكرونه - حسين فيصل - محمد عصام - صديق اجولا - ابو بكر - سيلا - بنجامين بواتينج - محمد نادى".