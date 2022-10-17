شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن مواجهة الأهلى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر بشكل نهائي إقامة قمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع الأهلي في افتتاح النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية، نظرًا لعدم وصول الموافقات الأمنية بشأن إقامة المباراة على ستاد السويس أو الكلية الحربية.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد طالب بشكل رسمي بتغيير ملعب المباراة إلى استاد الكلية الحربية أو استاد الجيش بالسويس بسبب تكبد الجماهير مشقة السفر في ظل طول المسافة بين الإسماعيلية والإسكندرية.

وبذل مسئولو الإسماعيلي جهودًا مضنية من أجل تغيير ملعب المباراة سعيًا لتقديم كل سبل الراحة لجماهيره باعتبارهم العامل الأهم لتحفيز اللاعبين لحصد الانتصار وتحقيق انطلاقة مثالية في بداية الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الدراويش قد أبرم 13 صفقة خلال الميركاتو الصيفي الأخير قد يصنفه البعض الأفضل في السنوات الأخيرة فضلاً عن التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو على رأس القيادة الفنية.