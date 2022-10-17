شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاضل بين ألمانى وإسبانى لقيادة فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى بين مدير فنى ألمانى وآخر إسبانى، لقيادة الفريق الأول خلفًا للمدرب الصربى ميودراج ميشا، الذى تمت إقالته عقب الخروج من منافسات البطولة العربية التى أقيمت بالكويت مؤخرًا.

من جانبه قال أحمد عبد المجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري ورئيس اللجنة الفنية لكرة السلة بالنادي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن قيادة فريق السلة سيتم حسمها فى أسرع وقت، حيث هناك اجتماع لمجلس الإدارة مع مدربين أحدهما ألمانى والآخر إسبانى، حيث يتم المفاضلة بينهما لاختيار احدهما لقيادة الفريق، بعد دراسة السيرة الذاتية لكل منهما.

ومن المقرر أن يتم اختيار المدير الفنى وفقا لطموحات المدير الفني مع نادي الاتحاد، كما أن هناك شروط يجب توافرها فى المدرب الجديد وهى الخبرة والاستقرار وعدم التنقل بين الأندية كثيرا، على أن يتم تغيرات فى الجهاز الفنى بناء على اختيارات المدير الفنى الاجنبى الجديد.