شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقي لليد يخطر الأهلى بالفرق المشاركة ببطولة السوبر للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلى، تلقي النادي خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، يخطره فيه بأسماء الفرق التي من المقرر أن تشارك في بطولة كأس السوبر الأفريقي للرجال التي ينظمها الأهلي.

وتقرر أن يشارك في بطولة السوبر الأفريقي للرجال أندية: الأهلي والزمالك والترجي التونسي والأفريقي التونسي.

وكان العوضي قد أعلن حصول النادي الأهلي على حق تنظيم النسخة الـ30 من بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال» المقرر إقامتها خلال الفترة من 22- 25أبريل 2023، والنسخة الـ39 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد «رجال» خلال الفترة ما بين 24أبريل و6 مايو 2023، وتسلم خطابًا رسميًّا من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يفيد بإسناد حق استضافة البطولتين للنادي، حيث كان الأهلي قد أرسل خطابًا بتاريخ 30يوليو 2022يطلب فيه حق استضافة البطولتين.