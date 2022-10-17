شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يضم 24 لاعبًا لمعسكر سموحة قبل 48 ساعة من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على السفر إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق لمباراة الزمالك فى أولى مباريات الدورى والمقرر لها الأربعاء في تمام السابعة مساء على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وضمت القائمة هم كالتالي: "الهاني سليمان - عمر صلاح - أحمد السعدني - خالد عبد الفتاح - أحمد شوشة - شريف رضا - أحمد حكم - محمود شبانة - محمود الملك - مؤمن عبد ربه - إبراهيم عواد - طارق علاء - أحمد مصطفي - محمد باسم - رضا البرجيجي - دودو - محمد سعيد مكرونة - حسين فيصل - محمد عصام - صديق أجولا - ابو بكر - سيلا - بنجامين بواتينج - محمد نادى ".

وحرص وليد عرفات، رئيس نادى سموحة، على الاجتماع مع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم، وذلك خلال مران الفريق صباح اليوم قبل الانتظام في المعسكر المغلق باحد فنادق القاهرة أستعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الأولي من الدورى الممتاز علي ملعب استاد المقاولون بالجبل الأخضر.