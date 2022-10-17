شكرا لقرائتكم خبر عن علام ومشهور يجتمعان مع ميكالى لدعم المنتخب الأولمبى قبل مواجهة إيسواتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، للاطمئنان على آخر الترتيبات قبل السفر إلى إيسواتيني، لخوض مواجهة ذهاب الدور الثاني من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ويواجه المنتخب الأوليمبي المصري مضيفه إيسواتيني يوم الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".