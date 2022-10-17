شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لزيزو قبل لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح أحمد مصطفى "زيزو" تعليمات فنية سريعة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتحدث فيريرا مع "زيزو" حول بعض التعليمات الفنية المطلوب منه تنفيذها في مران الفريق، بالإضافة إلى الحديث عن تحركاته في الملعب قبل مباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.

من ناحية أخرى ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي على تدريب اللاعبين على التسديدات.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لثلاث مجموعات لخوض بعض التدريبات الفنية، وشهد المران التركيز على التسديدات، من خلال لعب الكرة بـ 3 تمريرات قصيرة ثم المرور من الحاجز الحديدي والتسديد على المرمى.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأندرية فيليب مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة.