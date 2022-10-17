شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن عن الزي الخاص للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي فاركو اليوم عن الزي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم الذي سيخوض به الموسم الجديد 2022 / 2023.

ويستهل فاركو الموسم الجديد بمواجهة البنك الأهلي الخامسة من مساء الغد، بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويظهر فيه الفريق البرتقالي بزيه الجديد.

وجاءت مباريات نادي فاركو ببطولة الدوري هذا الموسم كالتالى :

البنك الأهلي – فاركو

فاركو - حرس الحدود

المقاولون العرب – فاركو

فاركو - الاسماعيلي

أسوان - فاركو

فاركو - الداخلية

الاتحاد السكندري - فاركو

فاركو - الاهلي

غزل المحلة – فاركو

فاركو - فيوتشر

فاركو – طلائع الجيش

سموحة – فاركو

فاركو - سيراميكا

بيراميدز – فاركو

فاركو - انبى

المصري البورسعيدى – فاركو

فاركو - الزمالك