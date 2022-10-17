شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة من فيريرا للاعبى الزمالك استعدادًا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بجلسة خاصة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ولاعبي الفريق.

وشهد الاجتماع حديث فيريرا عن أهمية مباراة سموحة المقبلة خاصة أنها انطلاقة الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني البرتغالي للاعبين على أهمية استغلال كل الفرص والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .