مران الزمالك.. تعليمات فنية خاصة لزيزو.. وتأهيل عبدالله جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بجلسة خاصة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ولاعبي الفريق.

وشهد الإجتماع حديث فيريرا عن أهمية مباراة سموحة المقبلة خاصة وأنها انطلاقة الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني البرتغالي للاعبين على أهمية استغلال كل الفرص والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي جوسفالدوا فيريرا الإشراف على فقرة خاصة لعدد من اللاعبين خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، لتدريب اللاعبين على المراوغات وكيفية فرض الرقابة اللصيقة على المهاجمين.

وقام المدير الفني بتدريب اللاعبين على المواجهات الفردية، وحرص فيريرا خلال هذه الفقرة على شرح التحرك الجسدي للاعبين وقام بتنفيذ ما يريده بنفسه وشرحه للاعبين من أجل تطبيقه في المران.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الاثنين مشاركة محمد طارق وحسام أشرف والسيد عطية حارس المرمى، بعد الراحة التي حصل عليها الثلاثي من مران أمس.

وحصل الثلاثي على راحة من مران أمس بسبب المشاركة مع فريق الزمالك مواليد 2001 في مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة الثالثة لبطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي على تدريب اللاعبين على التسديدات.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لثلاث مجموعات لخوض بعض التدريبات الفنية، وشهد المران التركيز على التسديدات، من خلال لعب الكرة بـ 3 تمريرات قصيرة ثم المرور من الحاجز الحديدي والتسديد على المرمى.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأندرية فيليب مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة.

وخاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشارك اللاعب في الجزء الأول من المران مع زملائه والذي تضمن التدريبات البدنية، وبعدها خاض تدريبات الركض حول الملعب بالكرة، قبل أن يختتم برنامجه التدريبي تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال.

ويخضع عبدالله جمعة لبرنامج تدريبي خاص بعد انتهاء المرحلة الأولى، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في انكل القدم.

وحرص البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح أحمد مصطفى "زيزو" تعليمات فنية سريعة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتحدث فيريرا مع "زيزو" حول بعض التعليمات الفنية المطلوب منه تنفيذها في مران الفريق، بالإضافة إلى الحديث عن تحركاته في الملعب قبل مباراة سموحة المقبلة في الدوري.

‏

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بتقسيمة فنية قوية بين اللاعبين استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري .

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية التي وضعها الجهاز الفني، وتم عقد جلسة قبل انطلاق التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .