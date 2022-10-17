الكومي لمصراوي: الأهلي تعاون معنا لحل أزمة الملعب.. وأتمنى الفوز عليه في افتتاحية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، عن الضائقة المالية المالية وأزمة مستحقات اللاعبين التي يمر بها النادي، مؤكدًا أنه يحاول بشتى الطرق إنهاء هذه الأزمات في أسرع وقت.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "في طريقي الآن إلى الإسماعيلية، لتسوية الأمور المادية مع لاعبي الفريق الحاليين، نقدًا".

وأضاف: "المصرف الذي نتعامل معه، أكد أن دونجا وعمرو الحلواني، طالبوه بالحصول على رفض على الشيكات، لعدم توافر المبالغ المستحقة لهم، وقمت بالسماح للمصرف بتلبية رغباتهم، لأن الإسماعيلي يمر بأزمة مادية كبيرة، ونعمل على حل جميع المشاكل تدريجيًا".

واستكمل: "دونجا والحلواني رحلا عن الإسماعيلي ولم يقدم أي منهما شيء للنادي، عليهم الانتظار، وسيحصلان على مستحاقتهم بكل تأكيد".

وبخصوص أزمة ملعب مباراة الأهلي، قال الكومي: "أزمة ملعب مباراة الأهلي انتهت، سنخوض اللقاء في برج العرب، وأشكر جميع الجهات المعنية، كما أشكر إدارة الأهلي التي تعاونت معنا بشكل كبير جدًا في هذه الأزمة".

وأتم: "أتوقع وأتمنى الفوز على الأهلي في هذه المباراة، قدمنا كل شيء للفريق وقمنا بعمل تغييرات كبيرة، فلما لا نفوز لنبدأ حصد ما قدمناه".

ويلتقي الأهلي والإسماعيلي في افتتاحية مباريات الدوري، في تمام الخامسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب.