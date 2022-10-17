صفقة الزمالك الجديدة تكشف الحقيقة وراء أزمة تزوير الأوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علاء

كشف السيد الغديري، لاعب منتخب مصر للشباب، عن تفاصيل الأزمة الأخيرة التي حدثت له، واتهامه بتزوير أوراقه، منذ انتقاله للزمالك، في صفقة انتقال حر، بعد رحلة احترافية مع فريق الجزيرة الإماراتي.

وكان الغديري قد عاد من الإمارات إلى فريق سموحة وتدرب معه خلال الفترة الأخيرة، لكن لم يتم الفريق السكندري تعاقده معه، ليقوم الزمالك بأخذ توقيعه لضمه لفرق الشباب، كونه من مواليد 2004.

وبعد تعاقد الزمالك معه، أثيرت الأقاويل أن اللاعب أوراقه غير سليمة، وأنه ليس ابن الـ18 عامًا، وعمره الحقيقي 24 عامًا، مما جعل الفريق الأبيض يعلق مشاركته مع فريق الشباب الخاص بالنادي، لحين التأكد من سلامة موقفه وصحة أوراقه.

وصرح الغديري من خلال مداخلة إذاعية عبر محطة "ميجا إف إم": "في بداية الأمر، تابعني طارق العشري المدير الفني الحالي لفريق سموحة، والذي تجمعني به صلة قرابة، وأخبرني ألا أعود إلى الإمارات للإنضمام لفريق الجزيرة، وأن مكاني في الدوري الممتاز مضمون، وأخبرني أنه سيقوم بضمي إلى فريق طلائع الجيش تحت قيادته الموسم الماضي لكن الأمور لم تتم بسبب رحيله عن تدريب الفريق".

وأضاف: "بعد رحيل العشري عن تدريب طلائع الجيش، رفضت استكمال انتقالي إلى الفريق، وتدربت مع الزمالك تحت قيادة حسين ياسر، والذي طالب النادي بالتعاقد معي، لكن الإدارة لم تكن جادة في التفاوض، وفي هذا التوقيت، تواصل معي طارق العشري مجددًا، وأخبرني بأنه يرغب في ضمي لفريق سموحة".

واستكمل الغديري: "قمت بالتوقيع لفريق سموحة، وبقيت مع الفريق لمدة 35 يوم، ثم أخبروني بأنني سأشارك مع فريق الأمل، وكانت بعض الأقاويل تتردد بأنني انضممت لسموحة بسبب صلة القرابة مع المدير الفني، ولهذا فضلت الرحيل".

وأكمل: "عدت مرة أخرى للتواصل مع الزمالك، والذي كان مستعدًا للتوقيع معي بشكل جاد هذه المرة، وبالفعل تم الاتفاق، ومنذ ذلك الوقت بدأ الحديث أنني قمت بتزوير أوراقي، وأرسلت بالفعل جميع الأوراق التي تثبت صحة موقفي للإدارة".

وأتم: "لقد كنت محترفًا مع فريق الجزيرة الإماراتي لمدة 4 مواسم، حيث انتقلت وعمري فقط 14 عامًا، وكنت أول لاعب يتم تسجيله بالإمارات تحت السن، ثم تم تصعيدي للفريق الأول، وعُرض عليّ التجنيس من أجل اللعب مع المنتخب الإماراتي، وبالفعل تم الكشف على جميع أوراقي من قبل الاتحاد الدولي، وهذا خير دليل أنني لم أقم بالتزوير".

يذكر أن الزمالك كان قد أعلن أمس عن صفقاته الجديدة التي يخوض بها الموسم الجديد، بمؤتمر صحفي داخل مقر النادي بميت عقبة.