مباشر.. حفل بالون دور... رونالدو في المرتبة الـ20

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث حفل "بالون دور" أو الكرة الذهبية لعام 2022، والتي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

ومن المقرر أن تعطي مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة الجائزة لأفضل لاعب بناءً على الموسم الماضي، على مسرح "شاتليه"، علمًا بأنها المرة رقم 66 التي تقدم فيها المجلة هذه الجائزة.

وحسب معظم التقارير الصحفية الموثوقة فإن بنزيما سيفوز بالجائزة لأول مرة في مسيرته.ولا يجد بنزيما منافسة قوية من لاعبين آخرين، حيث يبدو فوزه بالجائزة محسومًا، كونه قدم موسمًا استثنائيًا (2021-2022) سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وبدأ الحساب الرسمي لجائزة بالون دور عبر موقع تويتر إعلان الأسماء بالتتابع من رقم 25، وجاء على النحو التالي.

25- داروين نونيز (ليفربول).

25- كريستوفر نيكونكو (لاييزج)

25- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

25- أنطونيو روديجر (تشيلسي)

25- مايك ماينان (ميلان )

25- كيميتش (بايرن ميونيخ)

22- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

22- فيل فودين (مانشستر سيتي)

22 - الكسندر أرنولد (ليفربول)

21- هاري كين (توتنهام)

20 - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

17- لويس دياز (ليفربول)

17 - دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

17- كاسيميرو (مانشستر يونايتد)

16- فيرجل فان دايك (ليفربول)

14- رافائيل لياو (ميلان)

14- فابينيو (ليفربول)

13- سبيستيان هالر (أياكس/دورتموند)

12- رياض محرز (مانشستر سيتي)

11- سون هيونج مين (توتنهام هوتسبر)