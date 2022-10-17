شكرا لقرائتكم خبر عن عودة "رباعى الشباب" لتدريبات الزمالك لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الإثنين مشاركة محمد طارق وحسام أشرف والسيد عطية حارس المرمى، بعد الراحة التي حصل عليها الثلاثي من مران أمس.

وحصل الثلاثي على راحة من مران أمس بسبب المشاركة مع فريق الزمالك مواليد 2001 في مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة الثالثة لبطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.