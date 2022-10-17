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الامارات | مزاد على قمصان مباراة الشارقة والوصل في دوري أدنوك للمحترفين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس الأحد، فعاليات مزاد على قمصان لاعبي الشارقة والوصل، التي ارتدوها في قمة مباريات الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين.

ويعتبر المزاد الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان على الصعيد العالمي، أحد عوامل الترويج الخارجي لدورينا، بالإضافة إلى العائد المادي الذي تحصل عليه الأندية المشاركة في المزاد، والمقرر تخصيصه للمبادرات المجتمعية والجماهيرية.

وسيكون المزاد مفتوحاً طوال 10 أيام أمام الجماهير الراغبة باقتناء قمصان طرفي المباراة، التي شهدت حماساً وحضوراً جماهيرياً بارزاً، إلى جانب المستوى الفني القوي، وحقق فيها الوصل الفوز 1-صفر، ليعتلي صدارة الترتيب في ختام الجولة السادسة، علماً بأن لقاءات الشارقة والوصل من المواجهات التاريخية البارزة في كرة القدم الإماراتية.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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