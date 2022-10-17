المباراة الأقوي أفريقيا .. خالد الغندور يشيد بالأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب سابقا بفريق النادي الأهلي عقب تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر اون سبورت اف ام أن الاهلي قدم مباراة رائعه أمام الاتحاد المنستيري مشددا على أنها تعد المباراة الاقوي للفرق المصريه في البطوله الأفريقيه حتي الآن.

وأضاف أن علي معلول نجم الأهلي كان نجم المباراة وأضاف الكثير بلمساته خلال المباراة .

وتابع أن احمد عبدالقادر نجم الأهلي قدم أداء جيد ويعد أفضل من برونو سافيو النجم البرازيلي الجديد .

وعن فيوتشر وبيراميدز فأكد أن الفريقين قدما أداء جيد وقادرين علي التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية