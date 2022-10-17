شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى قائمة البنك الأهلي لمواجهة فاركو فى بداية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023 والمقرر لها غداً الثلاثاء ويستضيفها ستاد بتروسبورت في الخامسة مساء.

وجاءت القائمة على النحو التالي: "في حراسة المرمى، محمد أبو جبل - محمود الزنفلي، وفي خط الدفاع، عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو - أسامة إبراهيم - أحمد توفيق - أحمد ياسين - أحمد العش - أمير مدحت - محمود الجزار، وفي خط الوسط، أحمد سعيد - محمود سيد - محمد هلال - حمدي علاء - أدهم حامد - إسلام جابر - موسي دياوارا - محمود قاعود، وخط الهجوم، رزاق سيسيه - أسامة فيصل - كريم بامبو - ناصر منسي".

من جانبه، أكد محمد أبوجبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، أنه ينتظر عودته مرة أخرى للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وأنه سيسعى جاهدا ليعود لحراسة الفراعنة، موضحا : "المنتخب لم يكن محظوظا في أمم إفريقيا الأخيرة، ومحمد صلاح نصحني قبل ركلة جزاء ماني في نهائي إفريقيا".

وكشف جبل عن أخطر لاعب واجهه في مسيرته الكروي وهو المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

تحدث محمد أبوجبل، عن الفترة الماضية وسبب اختياره البنك الأهلى للفترة المقبلة في مسيرته بكرة القدم، وقال: "تلقيت عدة عروض لكن اخترت البنك الأهلي بسبب منظومته الناجحة، وحدث سوء فهم بيني وبين الزمالك وسأكشف التفاصيل في الوقت المناسب".