شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يختار 30 لاعبًا فى قائمة المنتخب الأولمبى لمواجهة إيسواتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة اللاعبين لخوض مباراة الذهاب أمام إيسواتيني بالتصفيات الأفريقية يوم 23 أكتوبر الجارى خارج الديار، ومباراة العودة 30 أكتوبر في مصر.

وضمت القائمة 30 لاعبا هم: "حمزة علاء، على محمد يحيى، وأحمد نادر السيد في حراسة المرمى، ومحمد أشرف، محمد مغربي، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبد المجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد محمد، عبد الله عادل عزت، محمد سمير وغياد العسقلاني في خط الدفاع، رافت خليل، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، على محمود فؤاد، وليد على فرج، عبد الغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاته محمود، العربي بدر في خط الوسط، وحسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل في الهجوم.

ووفر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام طائرة خاصة لبعثة المنتخب الأوليمبي المصري للسفر مساء الخميس المقبل إلى إيسواتيني، لخوض مواجهة ذهاب الدور الثاني من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ويواجه المنتخب الأوليمبي المصري مضيفه إيسواتيني يوم الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

ومن المقرر أن ينتظم المنتخب الأوليمبي في معسكره الأربعاء المقبل، على أن يخوض تدريباته مرتين قبل السفر إلى إيسواتيني.