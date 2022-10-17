شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تقل المنتخب الأوليمبى إلى إيسواتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام طائرة خاصة لبعثة المنتخب الأولمبي المصري للسفر مساء الخميس المقبل إلى إيسواتيني، لخوض مواجهة ذهاب الدور الثاني من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ويواجه المنتخب الأوليمبي المصري مضيفه إيسواتيني يوم الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

ومن المقرر أن ينتظم المنتخب الأوليمبي في معسكره الأربعاء المقبل، على أن يخوض تدريباته مرتين قبل السفر إلى إيسواتيني.