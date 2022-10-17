7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها عودة أحمد الشناوى لحراسة مرمى بيراميدز، وتصدر على فرج تصنيف الاتحاد الدولى للإسكواش، وجاهزية سامسون للمشاركة مع الزمالك.
أحمد الشناوى يعود لحراسة مرمى بيراميدز فى أولى مباريات الدورى
يعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اليوم الاثنين، قائمة اللاعبين لخوض مباراة الذهاب أمام إيسواتيني بالتصفيات الأفريقية يوم 23 أكتوبر الجارى خارج الديار.
أصبح البنينى سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك الجديد، جاهزًا لقيادة الفريق الأبيض فى مواجهة سموحة فى ضربة بداية مسابقة الدورى موسم 2022/ 2023، ووضع فيريرا برنامج تأهيل خاص لسامسون على أمل تجهيزه من الناحية الفنية والبدنية وانسجامه مع الفريق، حتى يصبح جاهزًا للحصول على فرصة المشاركة فى أول مباراة بالدورى التى ستقام أمام سموحة السكندرى يوم الأربعاء المقبل.
أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى أخطر الثنائى زياد طارق ومحمد محمود لاعبا الفريق بالتدريب في الجيم بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسرى كولر.
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجاري، حيث استعاد البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة، صدارة التصنيف العالمي بعد حصده لوصافة بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا في النسخة الأخيرة.
تلقى منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، عرضًا من نظيره الأوزباكستاني لخوض مباراتين وديتين في نوفمبر المقبل، في ضوء تحضيرات أوزباكستان لخوض بطولة أسيا للشباب وتحضيرات منتخب الشباب المصري لنهائيات بطولة أمم أفريقيا المقرر لها فبراير القادم.
كشف محمد الجوهرى مدرب جومانا ياسر، لاعبة منتخب الثلاثى "ترايثلون" كواليس توقف قلبها وعودتها للحياة مرة أخرى خلال الأيام الماضية، حيث قال الجوهرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللاعبة ترقد حاليًا فى أحد المستشفيات بالإسكندرية، داخل غرفة عنايات القلب، بعد الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا، وهى توقف عضلة القلب ووظائف الكلى، بالإضافة إلى انخفاض درجة الوعى إلى أقل من الطبيعى.