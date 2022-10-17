7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها عودة أحمد الشناوى لحراسة مرمى بيراميدز، وتصدر على فرج تصنيف الاتحاد الدولى للإسكواش، وجاهزية سامسون للمشاركة مع الزمالك.

أحمد الشناوى يعود لحراسة مرمى بيراميدز فى أولى مباريات الدورى

يعود أحمد الشناوى لحراسة مرمى بيراميدز أمام إنبى بعدما جلس على مقاعد البدلاء في لقاء هلال الساحل الأخيرة، وشارك شريف إكرامى بدلاً منه، حيث سيعود الشناوى للمشاركة بشكل أساسى فى ظل اعتماد الخواجة اليونانى على الحارس منذ عودته من الإصابة.

يعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اليوم الاثنين، قائمة اللاعبين لخوض مباراة الذهاب أمام إيسواتيني بالتصفيات الأفريقية يوم 23 أكتوبر الجارى خارج الديار.