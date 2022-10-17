شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعبا.. خريطة المحترفين "التوانسة" في الدوري المصري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الميركاتو الصيفي، ودعمت جميع الأندية صفوفها بأقوى الصفقات استعداداً للموسم الجديد، المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن تشهد انطلاقة الدورى وجود 13 محترفاً تونسياً موزعين بين 9 أندية.

وجاء ترتيب المحترفين التوانسة في الدوري المصري كالتالي:



المحترفين التوانسة

1ـ الأهلي: علي معلول

2ـ الزمالك: سيف الجزيري ـ حمزة المثلوثي

3ـ بيراميدز: فخر الدين بن يوسف

4ـ فيوتشر: أيمن الصفاقسي

5ـ المصري: إلياس الجلاصي

6ـ سيراميكا: سيف تقى

7ـ الاسماعيلي: نور الزمان الزموري ـ حمدي النقاز ـ فراس شواط

8ـ إنبي: مروان الصحراوي ـ رفيق كابو

9ـ فاركو: عزمى غومة.