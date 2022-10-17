شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة رجال يد الأهلى فى كأس العالم "سوبر جلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى .

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.