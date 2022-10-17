شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسوان تجهز "تي شيرتات" لتوزيعها مجانا على الجماهير في مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة نادي أسوان في تجهيز عدد كبيرة من "تي شيرتات" الفريق لتوزيعها مجانا على الجماهير في مباراة أسوان والاتحاد السكندري، التي تقام على ملعب تماسيح النيل بجنوب مصر غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدوري والمقرر انطلاقها 18 أكتوبر الجاري.

وطلب ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، من جهازه المعاون تقريراً عن المباريات الودية التي خاضها فريق الاتحاد السكندري فى فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما أوقعت القرعة تماسيح النيل أمام زعيم الثغر فى الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز المقرر انطلاقه 18 أكتوبر.

ويستعد نادي أسوان، الصاعد حديثا للدوري الممتاز بالموسم الجديد، بالتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين للتواجد فى مركز يليق بجمهوره، كما وجه نادى أسوان الشكر للثنائي يوسف حسن وميدو العطار بعد توجيه الشكر من قبل لـ6 لاعبين بعد إعلان التعاقد معهم مؤخرا.

وضم أسوان استعدادا للموسم المقبل كلا من الجابوني ماليك إيفونا والمغربي أحمد بلحاج وأحمد حمودي وإبراهيم عايش وعبد الرحمن العشري وميدو العطار وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة وعمرو حسام وباي كامارا، فيما تراجع أسوان عن ضم محمود بن والي.