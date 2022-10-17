شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ضربة بداية الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات النسخة رقم 63 من عمر الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقًا، وانتهى الموسم الماضي من الدوري المصري بنهاية شهر أغسطس الماضي، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن كل تفاصيل النسخة الجديدة من الإيجبشيان ليج.

س: ماهى الأندية المشاركة فى النسخة الجديدة من الدورى؟

ج: يشارك فى بطولة الدورى 18 ناديًا هى الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية.

س: متى تنطلق مباريات الدوري المصرى ؟

ج: تبدأ المواجهات في الثالثة عصر الغد بالتوقيت المحلي بلقاء أسوان مع ضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي البنك الأهلي ضيفه فاركو، ويواجه المصري ضيفه سيراميكا.



وتبدأ مواجهات بعد غدٍ الأربعاء بلقاء الإسماعيلي وضيفه الأهلي على ستاد برج العرب، كما يلتقي إنبي منافسه بيراميدز، ثم يلعب الزمالك ضد سموحة على ستاد الجبل الأخضر.



ويسدل الستار على الجولة يوم الخميس المقبل بـ3 مباريات تجمع بين المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة، ويواجه فيوتشر مضيفه حرس الحدود، ويلتقي الداخلية منافسه طلائع الجيش.

س: ماهى أغلى الفرق في الدوري المصرى ؟

ج: الأهلي يأتي في صدارة فرق الدوري الممتاز من حيث القيمة السوقية بقيمة 28 مليون و530 ألف يورو، يليه الزمالك بقيمة بلغت 22 مليون و830 ألف يورو، ثم بيراميدز بقيمة وصلت إلى 17 مليون و230 ألف يورو.



أما الـ3 فرق الأقل من حيث القيمة السوقية، فهي أسوان بقيمة 2 مليون و700 ألف يورو، ثم حرس الحدود بقيمة مليون و850 ألف يورو، وأخيرًا فريق الداخلية، بقيمة بلغت مليون و730 ألف يورو.

س: وماذا عن الحضور الجماهيرى فى الدوري الجديد؟

ج: أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة الحضور الجماهيري فى الموسم الجديد من الدوري المصري 2022-2023 إلى 6 آلاف مشجع فى المباراة الواحدة.



يُذكر أن الموسم الماضي شهد عودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب استمر لفترة طويلة، بحضور 5 آلاف مشجع في كل مباراة.

س: هل سيتم إقامة مباريات بالدوري خلال كأس العالم؟

ج: رابطة الأندية أعلنت إقامة 4 جولات بالدوري المصري على الأكثر خلال فترة كأس العالم 2022 فى قطر لمحاولة إنهاء المسابقة فى وقت مبكر.

س: ما هو موعد بداية ونهاية الدوري المصرى؟

ج: الدوري ينطلق فى 18 أكتوبر الجارى، وينتهي 30 يونيو المقبل، ليتماشى مع جميع الدوريات حول العالم.

س: من هو بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري؟

ج: الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفا للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.