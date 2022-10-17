شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصل أسوان استعداد لانطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، إلى أسوان استعدادا لمواجهة أسوان فى أولى مبارياته بالدورى الممتاز، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يخوض الفريق التدريب تحت قيادة المدير الفنى الصربى زوران بالملعب الرئيسى والذى يستقبل أولى مباريات الدورى العام بين أسوان والاتحاد السكندرى، حيث سافر فريق الاتحاد أمس للمبيت بالقاهرة بقائمة تضم 22 لاعب ثم توجه إلى أسوان.

وأعرب زوران المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد على ثقته الكاملة فى اللاعبين مؤكدًا جاهزية الفريق لتحقيق الفوز والعودة إلى الإسكندرية بالثلاث نقاط، مع الخوف من درجات الحرارة المرتفعة أثناء المباراة، خاصة أن فريق أسوان عائد إلى الدورى الممتاز ولديهم الرغبة فى تحقيق الانتصار.

وكان الفريق قد سافر إلى أسوان بـ 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق وهم:

حراسة المرمى : المهدي سليمان – عمرو خليل – صبحي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح – كزيتو – محمد الصالح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

خط الوسط: ساليفو مورو- محمود عبد العزيز- مروان عطية – سعيدو سمبوري – خالد الغندور – كريم الديب – إبراهيم حسن – أحمد عادل ميسي – إسلام عبد النعيم – أحمد عيد – محمد فارس

الهجوم: أوستن أموتو – مابولولو