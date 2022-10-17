شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح أساسيي فيوتشر راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق الأساسيين راحة لمدة 24 ساعة، فيما يخوض اللاعبون المستبعدون من مواجهة الأمس أمام كالون، تدريباتهم اليومية بشكل طبيعي، وذلك استعدادًا للقاء المقبل أمام حرس الحدود في الدوري العام، خلال اللقاء المقرر إقامته يوم الخميس المقبل بالجولة الأولى من الدوري.

من جانبه، أعرب سعد سمير قائد فريق فيوتشر عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز في إياب دور الـ 32 الأول على نظيره كالون إف سي بطل سيراليون برباعية نظيفة، حيث كان فيوتشر قد فاز أيضًا في مباراة الذهاب التي أقيمت بليبيريا بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6/0.

وكتب سعد سمي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: استمر في التقدم ولا تستمع لهم ولا لأعذارهم.

وأعلن نادي فيوتشر عن قائمته النهائية، استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، أحمد يحيى.

خط الدفاع: سعد سمير، محمود رزق، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد، محمود شعبان، طارق طه، جوزيف جوناثان، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي، هشام حافظ، مصطفى أشرف.

خط الوسط: كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد فاروق، ناصر ماهر، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، بابا توندي بيلو، علي زعزع، عمر رمضان.

خط الهجوم: مروان محسن، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، عمر السعيد، حاجي باري، عبد الكبير الوادي، هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر صلاح، عمر ميرا.